Durante Fontana di Trevi si discute del rendimento di Sommer e della scelta di Chivu di confermare lo svizzero tra i pali dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 13:16)

Durante Fontana di Trevi si discute del rendimento di Sommer e della scelta di Chivu di confermare lo svizzero tra i pali dell'Inter

Trevisani: "Adesso va tutto bene, Inter prima e passa in Champions. Sto campionato qua se Sommer non fa il derby, la Juve... Non essendoci nessuna squadra che corre, senza i punti regalati da Sommer, l'Inter sarebbe in fuga solitaria pensando solamente a Dortmund. Tu devi pensare a dopo, se +5 diventa +1 con che spirito va in campo il portiere. Il problema portiere esiste".

Pastore: "Sappiamo che il secondo portiere è stato colpito da una vicenda personale".

Siani: "La domanda che faccio io è: non c'è un motivo per cui deve continuare a giocare Sommer, perché gioca lui? È anche irrispettoso per quello che è stato Sommer".

Trevisani: "Vi ricordate il gol preso da Cuadrado dalla riga di fondo? Era il 2018. Che anno ha smesso Handanovic? 2022, perfetto. Ci sono voluti 4 anni a levarlo dalla porta, ma aveva una storia decennale. Sommer ce l'ha triennale, quindi ci vorrà un anno per lui".

Pastore: "Martinez cambia i meccanismi difensivi nel palleggio, nella costruzione".

Siani: "Vorrei sentirlo dire però il motivo".

Pastore: "L'Inter lo prenderà un esterno destro, qualcosa alla Zalewski".

Trevisani: "Qui se non è Perisic, arriva un nome così..."