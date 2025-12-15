FC Inter 1908
Supercoppa, Zazzaroni e Cruciani: “Inter fuori col Bologna”. Sabatini: “No, vince con gol di…”

Supercoppa, Zazzaroni e Cruciani: “Inter fuori col Bologna”. Sabatini: “No, vince con gol di…” - immagine 1
Zazzaroni, Sabatini e Cruciani si sono sbilanciati sulla Supercoppa: ecco i pronostici dei tre al Podcast Numer1
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuti al Podcast Numer1, Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani si sono sbilanciati sulla Supercoppa italiana.

Le semifinali saranno Napoli-Milan giovedì e Bologna-Inter venerdì. Chi vince si affronterà nella finale in programma lunedì.

Supercoppa, Zazzaroni e Cruciani: “Inter fuori col Bologna”. Sabatini: “No, vince con gol di…”- immagine 2
Getty Images

Ivan Zazzaroni dà il suo pronostico. "Il Napoli vince col Milan 1-0". Replica Sabatini: "Vince il Napoli ai rigori". Cruciani va controcorrente e dà anche l'Inter perdente: "Milan ai rigori. Il Bologna vince 2-1, gol di Castro"

Supercoppa, Zazzaroni e Cruciani: “Inter fuori col Bologna”. Sabatini: “No, vince con gol di…”- immagine 3
Getty Images

Zazzaroni: "Magari, dico Bologna ai rigori". Sabatini è l'unico a dare l'Inter vincente: "1-0 Inter, dico a sorpresa Pio Esposito. Prima o poi segnerà, io gioco sempre che segna Pio"

