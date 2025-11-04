Al tavolo del podcast "Numer1" si fanno i pronostici della prossima giornata di Serie A: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco come finirà secondo Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così”
ultimora
Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così”
Al tavolo del podcast "Numer1" si fanno i pronostici della prossima giornata di Serie A: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro la Lazio
Zazzaroni: "Inter-Lazio? Vince l'Inter 2-0, uno lo fa Lautaro sicuramente e mi spiace un po' per la Lazio".
Cruciani: "3-0 Inter, segna Bonny".
Sabatini: "Clamoroso, è proprio tutto scritto: la Lazio diventa la bestia nera dell'Inter e si limita ad un pareggio come l'anno scorso, 1-1".
© RIPRODUZIONE RISERVATA