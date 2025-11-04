FC Inter 1908
Zazzaroni: "Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri". Sabatini: "E' tutto scritto, finirà così"

Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così”

Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così” - immagine 1
Al tavolo del podcast "Numer1" si fanno i pronostici della prossima giornata di Serie A: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro la Lazio
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo del podcast "Numer1" si fanno i pronostici della prossima giornata di Serie A: l'Inter di Cristian Chivu ospiterà a San Siro la Lazio di Maurizio Sarri. Ecco come finirà secondo Ivan Zazzaroni, Giuseppe Cruciani e Sandro Sabatini.

Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così”- immagine 2
Getty Images

Zazzaroni: "Inter-Lazio? Vince l'Inter 2-0, uno lo fa Lautaro sicuramente e mi spiace un po' per la Lazio".

Cruciani: "3-0 Inter, segna Bonny".

Zazzaroni: “Inter-Lazio 2-0 e mi spiace per Sarri”. Sabatini: “E’ tutto scritto, finirà così”- immagine 3

Sabatini: "Clamoroso, è proprio tutto scritto: la Lazio diventa la bestia nera dell'Inter e si limita ad un pareggio come l'anno scorso, 1-1".

