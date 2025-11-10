«L'Inter capovolge la partita e vola in testa raggiungendo la Roma che aveva approfittato di un paio di ore di anticipo per passare in testa e mettendo le squadre, che sembravano più accreditate alla vigilia di questo turno di campionato, e che invece devono fare i conti con risultati negativi, alle spalle». Sandro Sabatini, sui social, ha parlato della vittoria nerazzurra contro la Lazio soffermandosi sui meriti della squadra di Chivu.
ultimora
Sabatini: “La forza dell’Inter nei suoi protagonisti. In testa con la Roma, ma la rosa…”
«Ma non è il caso di parlare delle altre squadre perché la forza che mostra la formazione di Chivu va ricondotta proprio ai suoi protagonisti. Uno su tutti Lautaro, che apre la partita con la Lazio e la mette in discesa segnando un gran gol. L'argentino, quando vola sulle ali di una rete realizzata, dà tutto un tono diverso alla sua prestazione. Ma in generale è stata una prestazione molto positiva da parte dell'Inter che ha sempre avuto in pugno la partita. L'ha confezionata, l'ha impacchettata con il raddoppio di Bonny e l'ha poi gestita anche con un colpo di fortuna, per esempio quel palo che ha dato l'illusione del gol alla Lazio e che magari avrebbe riaperto la partita fino al novantesimo», ha aggiunto il giornalista.
Mai aperta—
«Una sfida che di fatto non è stata mai veramente aperta mentre il campionato si presenta aperto ad una soluzione di vertice assolutamente inattesa cioè Inter e Roma davanti a Napoli, Milan, Bologna, Juventus e tutte le altre. Una coppia credibile per la lotta scudetto? Sì, ma complessivamente la squadra nerazzurra, giocatore per giocatore, e come organico sembra superiore», la conclusione di Sabatini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA