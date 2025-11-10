«L'Inter capovolge la partita e vola in testa raggiungendo la Roma che aveva approfittato di un paio di ore di anticipo per passare in testa e mettendo le squadre, che sembravano più accreditate alla vigilia di questo turno di campionato, e che invece devono fare i conti con risultati negativi, alle spalle». Sandro Sabatini, sui social, ha parlato della vittoria nerazzurra contro la Lazio soffermandosi sui meriti della squadra di Chivu .

«Ma non è il caso di parlare delle altre squadre perché la forza che mostra la formazione di Chivu va ricondotta proprio ai suoi protagonisti. Uno su tutti Lautaro, che apre la partita con la Lazio e la mette in discesa segnando un gran gol. L'argentino, quando vola sulle ali di una rete realizzata, dà tutto un tono diverso alla sua prestazione. Ma in generale è stata una prestazione molto positiva da parte dell'Inter che ha sempre avuto in pugno la partita. L'ha confezionata, l'ha impacchettata con il raddoppio di Bonny e l'ha poi gestita anche con un colpo di fortuna, per esempio quel palo che ha dato l'illusione del gol alla Lazio e che magari avrebbe riaperto la partita fino al novantesimo», ha aggiunto il giornalista.