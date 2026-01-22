Sabatini: “Inter, peggio di così era quasi impossibile. E dico che Barella…”

"Peggio di così è quasi impossibile, e comunque non era facile. Le prime quattro partite sono state contro avversari facili e l'Inter le ha vinte in scioltezza. Poi, il livello delle avversarie si è alzato: solo che, mentre contro Atletico Madrid e Liverpool i nerazzurri hanno perso di misura, stavolta, contro l'Arsenal, non c'è stata storia. La Premier League conferma un divario nettissimo rispetto alla Serie A. Per l'Inter sarà quasi inesorabile andare ai playoff e avrà così due impegni in più e col rischio di andare incontro a un derby italiano. Non è un dramma, ma è comunque un'occasione sprecata, visto che l'Inter sembrava vicina alla qualificazione diretta".