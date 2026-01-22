Gianni Visnadi, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna de Il Giornale, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal

Marco Astori Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 19:16)

Gianni Visnadi, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna de Il Giornale, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter contro l'Arsenal: "Le analisi si sprecano, la più comune è anche la più ingiusta: puntare il dito contro Luis Henrique e Sommer, scordandosi che il primo gioca fuori ruolo e il secondo ha un vice che evidentemente vale meno di lui, nonostante due estati fa sia stato pagato 15 milioni. Si attendono verifiche imminenti.

Luis Henrique non è un “quinto”, ma un esterno d’attacco (anche molto bravo). Ci sarà un motivo se finché c’è stato Dumfries non aveva mai giocato. Ora si sta sacrificando, ma non può essere ciò che non è, e imparando a difendere, perde metri importanti, là dove potrebbe incidere di più. Sommer ha 37 anni, si sapeva. La scorsa primavera, contro il Barcellona, per esempio, aveva fatto la differenza. Capita che invecchiando si perda qualche colpo.

O vogliamo fare dell’età una colpa? Che dire invece di Barella, uno dei centrocampisti che segna meno in Europa (1 gol in 28 presenze quest’anno, 6 in 132 nelle ultime 3 stagioni)? Il gol non è tutto, ma è uno dei parametri, anche per chi gioca nel suo ruolo. E Lautaro, di nuovo a secco in una grande partita (e stavolta nemmeno un tiro in porta)? Lui non segna e l’Inter non vince. Le analisi dovrebbero partire da qui".