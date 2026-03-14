Al termine di Inter-Atalanta, ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato il pareggio di San Siro

Gianni Pampinella Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 19:02)

Al termine di Inter-Atalanta, ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato il pareggio di San Siro. "Il Milan ha la possibilità di avvicinarsi vincendo all'Olimpico e portarsi a -5, sarebbe un tema con Fiorentina. Como e Roma di riapertura del campionato. Il calendario sarò complicato per entrambe. L'atteggiamento psicologico può essere diverso, la frustrazione che ha provato l'Inter nei minuti finali".

"Il Milan potrebbe avere un atteggiamento psicologico diametralmente opposto. Dumfries, al netto dello sfortunato episodio che lo vede protagonista, è stato un ottimo rientro. Poi è iniziato un momento in cui l'Inter controlla la partita avendo le occasioni migliori e qui c'è il rammarico che deve avere l'Inter. Le due occasioni e la parata di Carnesecchi su Thuram potevano chiudere la partita. Poi gira l'inerzia con i cambi di Palladino e si arriva all'episodio che ha generato il pareggio".

"Cambio di Dimarco? Avevo ipotizzato che potesse uscire Dumfries, però non puoi dare un giudizio se non conosci la situazioni, magari Dimarco aveva chiesto il cambio. Il campionato è ancora in mano all'Inter e rimane meritatamente in testa alla classifica. Lautaro? Parlare della sua importanza è retorica. Non è solo un discorso di gol, ma della leadership. Chivu arrabbiato? Lo capisco. Le sue parole sono sempre state "era fallo, era fallo". Difficile spiegare la pressione che si accumula in panchina. Io lo capisco al 100%, solo chi non è stato lì non può capirlo. Barella? Ha giocato una partita non stratosferica, ma nemmeno negativa".

"Silenzio stampa dell'Inter? Dispiace che episodi arbitrali debbano influenza il nostro campionato, lasciando perdere che siano a favore di uno o dell'altro. Sono cose che non ci fanno bene. Purtroppo questa scelta va in una direzione che a me dispiace. Comprendiamo la frustrazione, però è sempre una piccola sconfitta per tutti quanti".

(Dazn)