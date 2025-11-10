Dibattito tra i giornalisti durante Pressing. Da una parte Sabatini, dall'altra Trevisani e si parla del lavoro di Chivu e di quello di Inzaghi

Andrea Della Sala Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 13:22)

Biasin: "Risposta alle ultime due partite perché l'Inter aveva preso i punti ma la prestazione non era stata brillante e Chivu si era arrabbiato. La squadra ha reagito e ha giocato 90' di attenzione totale".

Trevisani: "È un dei suoi grandi pregi: il fatto che lui su due vittorie si è lamentato su come sono arrivati e non ha detto chi se ne frega abbiamo vinto, come usuale fare in Italia, ti dice che poi la squadra reagisce facendo la grande prestazione come questa sera

Sabatini: "Ma la grande prestazione è anche di quelli dell'anno scorso. Se Dimarco avesse seguito l'abitudine dell'anno scorso non sarebbe stato lì a fare il cross per Bonny ma sarebbe già stato in panchina. Perfino Zielinski. Sono i vecchi simboli. C'è una nuova Inter in campo, ma che arriva in campo nuova, rasserenata ricostruita, rimodellata. La sensazione è che, e non vuole essere una critica, non abbia vinto il campionato perché l'ha buttato via e non c'è niente di male a dirlo".

Biasin: "Però ci torni ogni settimana, come se l'anno scorso avesse fatto malissimo. L'Inter va avanti con un percorso iniziato 4 anni fa e che continua a portare delle cose buone".

Trevisani: "L'ha buttato via per la finale di Champions, non perché pioveva".

Sabatini: "Le due cose non erano collegate".

Trevisani: "Completamente. Se va fuori dalla Champions l'Inter vince lo scudetto a gennaio".

Sabatini: "Ora l'Inter è a punteggio pieno in Champions".

Trevisani: "Ha gicoato col Pizzighettone. Dai Sandro falla finita. C'hai spiegato che l'Inter non ha vinto a Parma per i cambi di Inzaghi, dopo 3 giorni c'era il Bayern. Il Parma ha rimontato il Milan da 2-0 e non hanno la Champions ma oggi ci spiegherai che i cambi di Allegri hanno fatto 2-2".

Sabatini: "Te come al solito vai su Allegri, nel tuo habitat naturale. L'Inter era la più forte e ha perso il campionato. Se poi vi innervosite su Inzaghi siete suscettibili sull'argomento. La Champions non c'entra con lo scudetto, anche il Psg aveva le partite di campionato".