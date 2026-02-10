FC Inter 1908
Scarpa D’oro, Lautaro è nella top ten. Imprendibili quelli sul podio

Là davanti ci sono Kane, Mbappé e Haaland: l'interista è settimo grazie alle ultime 10 reti segnate nelle ultime 12 giornate di campionato
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Sembra già segnato il podio per la prossima Scarpa D'oro. Ci sono Harry Kane con 48 punti, Mbappé a 46 e Haaland a 42 punti. Nella classifica dei più prolifici marcatori europei però c'è pure Lautaro Martinez che è entrato in top ten. L'attaccante, reduce dalla 171esima rete in maglia nerazzurra, ha raggiunto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della storia nerazzurra, Roberto Boninsegna.

I dieci centri nelle ultime 12 gare di campionato gli hanno permesso di scalare la graduatoria della Scarpa d'oro. Può puntare al quarto posto che oggi è occupato, con 34 punti, da Igor Thiago, giocatore del Brentford. Al quinto posto attualmente c'è il calciatore del Maiorca Muriqi, 30 punti, seguito da Vangelis Pavlidis (28.5 punti). Settimi a 28 punti Lemajic e Lautaro.

I punti si calcolano con due punti a rete per quelle segnate in Premier, Liga, Serie A e Bundes e un punto e mezzo per i gol segnati dalla sesta alla 22esima posizione del coefficiente UEFA. 1 punti per tutti gli altri, come spiega il Giorno.

(Fonte: QS)

