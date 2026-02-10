Sembra già segnato il podio per la prossima Scarpa D'oro. Ci sono Harry Kane con 48 punti, Mbappé a 46 e Haaland a 42 punti. Nella classifica dei più prolifici marcatori europei però c'è pure Lautaro Martinez che è entrato in top ten. L'attaccante, reduce dalla 171esima rete in maglia nerazzurra, ha raggiunto nella classifica dei cannonieri di tutti i tempi della storia nerazzurra, Roberto Boninsegna.
Scarpa D’oro, Lautaro è nella top ten. Imprendibili quelli sul podio
Là davanti ci sono Kane, Mbappé e Haaland: l'interista è settimo grazie alle ultime 10 reti segnate nelle ultime 12 giornate di campionato
I dieci centri nelle ultime 12 gare di campionato gli hanno permesso di scalare la graduatoria della Scarpa d'oro. Può puntare al quarto posto che oggi è occupato, con 34 punti, da Igor Thiago, giocatore del Brentford. Al quinto posto attualmente c'è il calciatore del Maiorca Muriqi, 30 punti, seguito da Vangelis Pavlidis (28.5 punti). Settimi a 28 punti Lemajic e Lautaro.
I punti si calcolano con due punti a rete per quelle segnate in Premier, Liga, Serie A e Bundes e un punto e mezzo per i gol segnati dalla sesta alla 22esima posizione del coefficiente UEFA. 1 punti per tutti gli altri, come spiega il Giorno.
(Fonte: QS)
