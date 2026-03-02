"Domanda: chi giocherà regista contro il Milan? Al netto della semifinale d’andata contro il Como di martedì sera, dove la scelta del titolare darà un'indicazione in più su chi giocherà domenica, al momento vige il più classico dei 50-50%. Partiamo dal polacco. Quest’anno sta disputando un’ottima annata in un ruolo che non ha mai amato davvero. Ne parlò a gennaio di un anno fa, dopo Inter-Sparta Praga di Champions: “Sono e resto un interno, ma quando c’è necessità do il mio contributo. Non amo giocare da regista, non è il mio ruolo. Poi se il mister me lo chiede, allora lo faccio…”. Cartoline da un Zielinski diverso, più opaco, in un’annata ricca di infortuni e diverse panchine. Stavolta è un’altra cosa: 24 presenze in campionato - di cui 14 dal 1' - cinque gol, 1550 minuti giocati (2119 in tutte le competizioni). Piotr ha giocato dall’inizio le ultime nove partite in Serie A, chiuse con un pari e 8 vittorie. Logico pensare alla continuità e al più classico dei motti: “Squadra che vince non si cambia”. Tuttavia, Zielinski e Calhanoglu potrebbero anche giocare insieme, con il turco regista e l'ex Napoli mezzala. La stessa formazione proposta nel 2-2 col Napoli di metà gennaio", scrive Gazzetta.

"Calhanoglu è rientrato contro la Juventus dopo l’infortunio al polpaccio. Ha giocato una quarantina di minuti nel successo di San Siro, ha incassato un giallo con cui ha saltato la sfida col Lecce e ha ripreso il timone nell’ultima mezz’ora contro il Genoa, dov’è tornato a segnare su rigore. Ha saltato anche Arsenal, Borussia Dortmund e le due sfide col Bodo ai playoff di Champions. Sta ritrovando la condizione, ma l’ultima partita da titolare è dell’11 gennaio (Inter-Napoli). Difficile scegliere a chi affidare la regia. Anche perché Zielinski sta giocando bene ed è in ottima condizione. Il dubbio sarà sciolto dopo la semifinale di martedì contro il Como. Poi, e solo poi, la banda Chivu metterà la testa sul derby", aggiunge Gazzetta.