La decisione di Chivu di schierare Carlos Augusto a piede invertito ha praticamente lasciato l'Inter senza la fascia destra. E in assenza di Dumfries, questo problema è diventato una voragine.

Secondo Sandro Sabatini, c'è un'unica strada: "Il Milan ha stravinto un duello, quello della fascia destra. Perché Saelemaekers è un grande giocatore mentre Carlos Augusto è un adattato. E l'Inter deve andare assolutamente sul mercato a gennaio perché senza Dumfries ha un grande problema. Non può andare avanti con Darmian e Carlos Augusto adattato, visto che Luis Henrique risulta praticamente bocciato"