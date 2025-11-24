Il derby perso lascia un grande amaro in bocca all'Inter. Ma lascia anche pesantissimi interrogativi su alcune scelte di mercato della società.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini: “Inter deve andare sul mercato a gennaio assolutamente! O avrà questo problema”
ultimora
Sabatini: “Inter deve andare sul mercato a gennaio assolutamente! O avrà questo problema”
Il derby perso lascia un grande amaro in bocca all'Inter. Ma lascia anche pesantissimi interrogativi su alcune scelte di mercato
La decisione di Chivu di schierare Carlos Augusto a piede invertito ha praticamente lasciato l'Inter senza la fascia destra. E in assenza di Dumfries, questo problema è diventato una voragine.
Secondo Sandro Sabatini, c'è un'unica strada: "Il Milan ha stravinto un duello, quello della fascia destra. Perché Saelemaekers è un grande giocatore mentre Carlos Augusto è un adattato. E l'Inter deve andare assolutamente sul mercato a gennaio perché senza Dumfries ha un grande problema. Non può andare avanti con Darmian e Carlos Augusto adattato, visto che Luis Henrique risulta praticamente bocciato"
© RIPRODUZIONE RISERVATA