"Sotto la sufficienza il terzo derby di Sozza, molto impreciso da un punto di vista tecnico e disciplinare. Si perde il chiaro intervento imprudente di Pavlovic su Thuram che ha portato al rigore dopo OFR, la fortuna è stata che la gara è filata via con le squadre che hanno pensato a giocare, perché la sua lettura (soprattutto con i cartellini) è stata di difficile comprensione". Apre così la moviola del Corriere dello Sport sull'operato di Sozza che prende 5 in pagella.