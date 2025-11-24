"Sotto la sufficienza il terzo derby di Sozza, molto impreciso da un punto di vista tecnico e disciplinare. Si perde il chiaro intervento imprudente di Pavlovic su Thuram che ha portato al rigore dopo OFR, la fortuna è stata che la gara è filata via con le squadre che hanno pensato a giocare, perché la sua lettura (soprattutto con i cartellini) è stata di difficile comprensione". Apre così la moviola del Corriere dello Sport sull'operato di Sozza che prende 5 in pagella.
"Thuram in area del Milan crossa, arriva Pavlovic in netto ritardo, chiaro step on foot e intervento imprudente: Sozza non vede nulla, nel VOR di Lissone sì e lo richiamano all’OFR. Penalty chiaro (e piace la spiegazione rivolta verso il giocatore incriminato)", spiega poi il quotidiano.
Sozza viene criticato anche per la mancanza di cartellini gialli: "Se lo scontro iniziale Lautaro-Gabbia meritava un giallo per entrambi (in campo magari difficile da cogliere, ma uno dei due doveva finire sul taccuino), manca un giallo chiaro su Pavlovic (in netto ritardo su Thuram), mentre Leao viene sanzionato per un fallo normale su Barella".
