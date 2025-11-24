Gigi Buffon, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "I connotati di Allegri si sono visti in tutti i 90' e nel risultato: la sua impronta è veramente evidente e sta facendo molto bene al Milan. I numeri? Mi fa piacere vedere il 65% di possesso palla dell'Inter e poi ha vinto quella col 35 (scherzando sul valore delle statistiche ndr)
Buffon: “Vedo 65% possesso palla Inter e poi ha vinto quella col 35. Su Sommer dico…”
Il rigore di Calhanoglu? Se ti metti come Maignan lo destabilizzi, infatti lui non lo tira angolato: a livello ottico gli rimane una visuale diversa rispetto a come lo vede normalmente. Sommer non ha avuto tantissimo lavoro da svolgere: quel gol ti lascia l'amaro in bocca perché pensi che qualcosa di diverso lo potevi fare.
Però riconosco anche che questi sono tiri complicati perché paradossalmente non essendo molto forti non riesci a deviarli lontano, devi avere la forza di spingerli: è un gol che si vede prendere. Poi quando accade il portiere va nell'occhio del ciclone".
