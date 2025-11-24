Gigi Buffon, ex calciatore, intervenuto a DAZN, ha analizzato così la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "I connotati di Allegri si sono visti in tutti i 90' e nel risultato: la sua impronta è veramente evidente e sta facendo molto bene al Milan. I numeri? Mi fa piacere vedere il 65% di possesso palla dell'Inter e poi ha vinto quella col 35 (scherzando sul valore delle statistiche ndr)