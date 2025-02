Trevisani: "Inter deve scegliere? No, no maiuscolo. Non esisterebbero i Triplete. L'Inter sta facendo coi numeri di partite delle cose molto importanti. A volte le vediamo fare partite meno brillanti e diciamo è in crisi: in realtà prima in campionato, avanti in Champions e in Coppa Italia. Ci sono giocatori in difficoltà, ma che fai? Butti via la Champions perché c'è il campionato e poi lo perdi e che fai? Una mano avanti e una dietro si dice a Roma".