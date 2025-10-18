"La partita la farà l'Inter, vedo una Roma che proverà a rubare palla con la tipica aggressività gasperiniana. E poi i 3 davanti, Soule, Dybala e Pellegrini si muoveranno a loro piacimento, si cambieranno molto per non dare punti di riferimento alla difesa dell'Inter"

"La difesa della Roma, invece, è la miglior difesa del campionato. Bonny? Una scelta naturale per quello che ha fatto capire Chivu all'inizio della stagione, cioè che vede Esposito come alternativa di Lautaro e Bonny alternativa di Thuram. Aggiungo che Bonny ha fatto un match spettacolare contro la Cremonese, mettendo quel dinamismo e quella rapidità che Pio non ha. Pio sa giocare a calcio, sa fare bene le sponde ma è più statico di Bonny"