FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Grandis: “Ecco cosa mi aspetto da Roma-Inter. Bonny? Rispetto a Esposito è…”

ultimora

De Grandis: “Ecco cosa mi aspetto da Roma-Inter. Bonny? Rispetto a Esposito è…”

De Grandis: “Ecco cosa mi aspetto da Roma-Inter. Bonny? Rispetto a Esposito è…” - immagine 1
A Sky Sport, De Grandis ha presentato così il big-match di giornata: all'Olimpico alle 20.45 si sfidano Roma e Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così di Roma-Inter ammettendo di aspettarci che sia l'Inter a mantenere il pallino del gioco:

Inter Chivu
Getty Images

"La partita la farà l'Inter, vedo una Roma che proverà a rubare palla con la tipica aggressività gasperiniana. E poi i 3 davanti, Soule, Dybala e Pellegrini si muoveranno a loro piacimento, si cambieranno molto per non dare punti di riferimento alla difesa dell'Inter"

De Grandis: “Ecco cosa mi aspetto da Roma-Inter. Bonny? Rispetto a Esposito è…”- immagine 3
Getty Images

"La difesa della Roma, invece, è la miglior difesa del campionato. Bonny? Una scelta naturale per quello che ha fatto capire Chivu all'inizio della stagione, cioè che vede Esposito come alternativa di Lautaro e Bonny alternativa di Thuram. Aggiungo che Bonny ha fatto un match spettacolare contro la Cremonese, mettendo quel dinamismo e quella rapidità che Pio non ha. Pio sa giocare a calcio, sa fare bene le sponde ma è più statico di Bonny"

Leggi anche
Caressa: “Mai vista capolista ignorata come la Roma. Gioca l’Inter e tutti a chiedersi se…”
Roma-Inter, i precedenti: record di gol in Serie A e un nuovo primato nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA