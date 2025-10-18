Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così di Roma-Inter ammettendo di aspettarci che sia l'Inter a mantenere il pallino del gioco:
A Sky Sport, De Grandis ha presentato così il big-match di giornata: all'Olimpico alle 20.45 si sfidano Roma e Inter
"La partita la farà l'Inter, vedo una Roma che proverà a rubare palla con la tipica aggressività gasperiniana. E poi i 3 davanti, Soule, Dybala e Pellegrini si muoveranno a loro piacimento, si cambieranno molto per non dare punti di riferimento alla difesa dell'Inter"
"La difesa della Roma, invece, è la miglior difesa del campionato. Bonny? Una scelta naturale per quello che ha fatto capire Chivu all'inizio della stagione, cioè che vede Esposito come alternativa di Lautaro e Bonny alternativa di Thuram. Aggiungo che Bonny ha fatto un match spettacolare contro la Cremonese, mettendo quel dinamismo e quella rapidità che Pio non ha. Pio sa giocare a calcio, sa fare bene le sponde ma è più statico di Bonny"
