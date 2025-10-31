A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero hanno discusso in maniera accesa sull'Inter di Inzaghi.
Sabatini: “L’Inter era la più forte e Inzaghi ha vinto 1 scudetto in 4 anni, è un fatto. Ricordo che…”
Per Del Piero la squadra nerazzurra era la più forte degli ultimi quattro anni, per Bergomi invece la più brava ma con diverse lacune.
Sandro Sabatini, intervenuto su Youtube, si è schierato in maniera netta dalla parte di Del Piero:
"L'Inter è la squadra più forte degli ultimi 4 anni? Per me sì, non deve essere un'offesa per nessuno, non alzo la voce perché non ce n'è bisogno. Non bisogna fare confusione tra chi è più forte e chi è più bravo, né sul monte ingaggi o sui cartellini. È colpa di Inzaghi se l'Inter ha vinto solo uno scudetto in 4 anni? Sì, è una certificazione che ha vinto uno scudetto in 4 anni, non è un'opinione.
Il Milan di Sacchi, riconosciuta come squadra più forte di quell'epoca, vinse uno scudetto in 4 anni più 2 Coppe dei Campioni. L'Inter è arrivata due volte in finale. La differenza di giudizio dipende dai risultati, complessivamente l'Inter, confrontata con le altre squadre negli ultimi 4 anni, mi dava l'impressione di essere la più forte"
