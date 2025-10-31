"L'Inter è la squadra più forte degli ultimi 4 anni? Per me sì, non deve essere un'offesa per nessuno, non alzo la voce perché non ce n'è bisogno. Non bisogna fare confusione tra chi è più forte e chi è più bravo, né sul monte ingaggi o sui cartellini. È colpa di Inzaghi se l'Inter ha vinto solo uno scudetto in 4 anni? Sì, è una certificazione che ha vinto uno scudetto in 4 anni, non è un'opinione.