Sabatini: “L’ho spiegato e ve lo rispiego: Chivu è meglio di Inzaghi. Ed è evidente perché…”

"Perché dico che Chivu meglio di Inzaghi? L'ho già spiegato e lo rispiego: perché mi dà questa impressione. Se si aspettasse tutta la carriera, Chivu non sarebbe meglio di Inzaghi, Inzaghi non sarebbe meglio di Trapattoni o di Mourinho. L'impressione è adesso. Come diceva Velasco, non un influencer eh: qui e ora.

Il giudizio su Chivu e Inzaghi è qui e ora. Qui e ora, all'Inter sta facendo meglio Chivu o avrebbe fatto meglio Inzaghi? Sta facendo meglio Chivu perché sta facendo meglio rispetto all'anno scorso, è evidente e non c'è niente di male.