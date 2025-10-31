Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha risposto alla domanda di un follower che gli chiedeva il motivo per il quale preferisse Chivu a Inzaghi:
Sabatini: “L’ho spiegato e ve lo rispiego: Chivu è meglio di Inzaghi. Ed è evidente perché…”
"Perché dico che Chivu meglio di Inzaghi? L'ho già spiegato e lo rispiego", risponde Sandro Sabatini, paragonando i due allenatori
"Perché dico che Chivu meglio di Inzaghi? L'ho già spiegato e lo rispiego: perché mi dà questa impressione. Se si aspettasse tutta la carriera, Chivu non sarebbe meglio di Inzaghi, Inzaghi non sarebbe meglio di Trapattoni o di Mourinho. L'impressione è adesso. Come diceva Velasco, non un influencer eh: qui e ora.
Il giudizio su Chivu e Inzaghi è qui e ora. Qui e ora, all'Inter sta facendo meglio Chivu o avrebbe fatto meglio Inzaghi? Sta facendo meglio Chivu perché sta facendo meglio rispetto all'anno scorso, è evidente e non c'è niente di male.
Perché Chivu deve essere accompagnato da questa monotonia nei giudizi: è inesperto? Sarà anche inesperto ma è bravo. Se la domanda è: chi è meglio? Io dico Chivu"
