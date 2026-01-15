Pio fa più 6. C'è poco da scherzare, il divario che l'Inter mette nei confronti del Napoli non è figlio dello scontro diretto, ma due partite casalinghe che sembravano segnate per il Napoli. L'Inter vince 1-0 perché entra il centravanti della Nazionale italiana Pio Esposito, poi entra Lautaro il centravanti della Nazionale argentina. L'Inter ha una rosa la cui forza e importanza si notano nei momenti difficili in cui tutti hanno la stanchezza post scontro scudetto. Chivu, allenatore più inesperto, ha la macchina più forte rispetto agli altri allenatori più esperti e probabilmente anche più bravi: Allegri, Conte, Gasperini e Spalletti che guidano le macchine più difficoltose da tenere al massimo dei giri. L'Inter lancia la fuga scudetto che promette di diventare la fuga buona, almeno fin o ai prossimi scontri diretti, il prossimo sarà Inter-Juve tra 5 giornate.