Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria sofferta dell'Inter contro il Lecce grazie al gol di Esposito
Sul suo canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria sofferta dell'Inter contro il Lecce grazie al gol di Esposito:

Pio fa più 6. C'è poco da scherzare, il divario che l'Inter mette nei confronti del Napoli non è figlio dello scontro diretto, ma due partite casalinghe che sembravano segnate per il Napoli. L'Inter vince 1-0 perché entra il centravanti della Nazionale italiana Pio Esposito, poi entra Lautaro il centravanti della Nazionale argentina. L'Inter ha una rosa la cui forza e importanza si notano nei momenti difficili in cui tutti hanno la stanchezza post scontro scudetto. Chivu, allenatore più inesperto, ha la macchina più forte rispetto agli altri allenatori più esperti e probabilmente anche più bravi: Allegri, Conte, Gasperini e Spalletti che guidano le macchine più difficoltose da tenere al massimo dei giri. L'Inter lancia la fuga scudetto che promette di diventare la fuga buona, almeno fin o ai prossimi scontri diretti, il prossimo sarà Inter-Juve tra 5 giornate.

