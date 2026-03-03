Al tavolo del podcast Numer1 si discute sul numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute dall'Inter negli ultimi anni

Marco Astori Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 09:39)

Al tavolo del podcast Numer1 si discute sul numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute dall'Inter negli ultimi anni, classifica nella quale i nerazzurri figurano ultimi. Ecco lo scambio tra Sandro Sabatini e Fabrizio Biasin.

Sabatini: "C'è quest'atmosfera per cui se uno dice una cosa sull'Inter, chiama subito la gogna mediatica: non è così. Guai a dire la Marotta League, ma è evidente che ci siano dei numeri che fanno pensare che l'Inter abbia avuto un trattamento da parte degli arbitri casualmente a favore".

Cruciani: "A che ti riferisci?".

Sabatini: "Mi riferisco che l'Inter è la squadra che in relazione ai falli commessi è quella con meno ammonizioni ed espulsioni. E' un dato, ma ho detto casualmente".

Biasin: "C'è una spiegazione chiarissima: per cinque anni, Simone Inzaghi, appena l'arbitro tirava fuori il cartellino, sostituiva, via! Ed è una cosa per cui è stato preso in giro, in realtà è il motivo per cui l'Inter non ha avuto espulsioni".

Cruciani: "Poi uno non ha espulsioni perché un po' ci pensi, rimedi, sei il più bravo e poi perché è casuale: se tu butti lì quel dato, vuoi dire che c'è una protezione nei confronti dell'Inter. O dici che è casuale e non ha senso dirlo, oppure se lo dici vuoi far intendere che dietro c'è qualcosa: altrimenti non lo dici".