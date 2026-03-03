FC Inter 1908
Sabatini: “Inter ha meno espulsioni, è dato”. Biasin lo disintegra: “Con Inzaghi! E voi ironizzavate”

Al tavolo del podcast Numer1 si discute sul numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute dall'Inter negli ultimi anni
Al tavolo del podcast Numer1 si discute sul numero di ammonizioni ed espulsioni ricevute dall'Inter negli ultimi anni, classifica nella quale i nerazzurri figurano ultimi. Ecco lo scambio tra Sandro Sabatini e Fabrizio Biasin.

Sabatini: "C'è quest'atmosfera per cui se uno dice una cosa sull'Inter, chiama subito la gogna mediatica: non è così. Guai a dire la Marotta League, ma è evidente che ci siano dei numeri che fanno pensare che l'Inter abbia avuto un trattamento da parte degli arbitri casualmente a favore".

Cruciani: "A che ti riferisci?".

Sabatini: "Mi riferisco che l'Inter è la squadra che in relazione ai falli commessi è quella con meno ammonizioni ed espulsioni. E' un dato, ma ho detto casualmente".

Biasin: "C'è una spiegazione chiarissima: per cinque anni, Simone Inzaghi, appena l'arbitro tirava fuori il cartellino, sostituiva, via! Ed è una cosa per cui è stato preso in giro, in realtà è il motivo per cui l'Inter non ha avuto espulsioni".

Cruciani: "Poi uno non ha espulsioni perché un po' ci pensi, rimedi, sei il più bravo e poi perché è casuale: se tu butti lì quel dato, vuoi dire che c'è una protezione nei confronti dell'Inter. O dici che è casuale e non ha senso dirlo, oppure se lo dici vuoi far intendere che dietro c'è qualcosa: altrimenti non lo dici".

