Quasi alla fine della partita contro l'Inter, dalla panchina di Daniele De Rossi era stato allontanato dall'arbitro Fabbri un suo collaboratore. Si tratta di Emanuele Mancini che per l'espulsione rimediata salterà il prossimo turno di campionato. Squalificato perché - come si legge nella nota del giudice sportivo "per avere, al 42° del secondo tempo, alzandosi della panchina aggiuntiva, rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria".
Giudice sportivo, squalificato collaboratore De Rossi: aveva offeso un giocatore dell’Inter
I tifosi della Roma avevano invece insultato all'Olimpico il loro ex tecnico,Luciano Spalletti, oggi sulla panchina della Juve: "Seimila euro per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco", si legge sulla nota del giudice Mastrandrea che ha ratificato anche il giallo di Calhanoglu, alla sesta ammonizione in questo campionato.
Il giudice sportivo ha inoltre qualificato per una giornata l'ex Inter Andrea Pinamonti (Sassuolo), Remo Freuler (Bologna), Fabiano Parisi (Fiorentina), Filippo Terracciano (Cremonese), Lautaro Valenti (Parma) e Wesley (Roma).
(Fonte: Lega Serie A)
