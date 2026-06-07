"A giugno vedo l'Inter nettamente, ma nettamente avvantaggiata nei confronti di tutte le altre: ha confermato l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha ripreso Stankovic. Dal centrocampo in su, i nerazzurri promettono di essere fra le migliori d'Europa, da Champions League. Anche a me sembra esagerata la valutazione di 50 milioni per Palestra, è molto bravo ad attaccare ma meno a difendere".