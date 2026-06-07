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Sabatini: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. Anzi, dico che per la Champions..”

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Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto la sua griglia del campionato, indicato l'Inter di Chivu come favorita per lo scudetto
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto la sua griglia del campionato, indicato l'Inter di Chivu come favorita per lo scudetto in vista della prossima stagione:

Sabatini: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. Anzi, dico che per la Champions..”- immagine 2

"A giugno vedo l'Inter nettamente, ma nettamente avvantaggiata nei confronti di tutte le altre: ha confermato l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha ripreso Stankovic. Dal centrocampo in su, i nerazzurri promettono di essere fra le migliori d'Europa, da Champions League. Anche a me sembra esagerata la valutazione di 50 milioni per Palestra, è molto bravo ad attaccare ma meno a difendere".

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"Il problema dell'Inter per me è che il portiere non mi convince al 100%, nemmeno con Provedel come secondo".

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