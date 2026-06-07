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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. Anzi, dico che per la Champions..”
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Sabatini: “Inter nettamente favorita per lo scudetto. Anzi, dico che per la Champions..”
Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto la sua griglia del campionato, indicato l'Inter di Chivu come favorita per lo scudetto
Su YouTube, Sandro Sabatini ha fatto la sua griglia del campionato, indicato l'Inter di Chivu come favorita per lo scudetto in vista della prossima stagione:
"A giugno vedo l'Inter nettamente, ma nettamente avvantaggiata nei confronti di tutte le altre: ha confermato l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha ripreso Stankovic. Dal centrocampo in su, i nerazzurri promettono di essere fra le migliori d'Europa, da Champions League. Anche a me sembra esagerata la valutazione di 50 milioni per Palestra, è molto bravo ad attaccare ma meno a difendere".
"Il problema dell'Inter per me è che il portiere non mi convince al 100%, nemmeno con Provedel come secondo".
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