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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Paz colpo alla Moratti. Ma l’Inter lo faccia e non si fermi dicendo che…”

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Sabatini: “Paz colpo alla Moratti. Ma l’Inter lo faccia e non si fermi dicendo che…”

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Nell'ultimo video su YouTube in collaborazione con Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha fatto alcune considerazioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sabatini: “Paz colpo alla Moratti. Ma l’Inter lo faccia e non si fermi dicendo che…”- immagine 2
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Nell'ultimo video su YouTube in collaborazione con Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha fatto alcune considerazioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz. Ecco le parole del giornalista:

Nico Paz Inter

"Se l'Inter spende i soldi per Nico Paz non fa bene, benissimo. Dal punto di vista romantico, è un colpo da Moratti, da grande Inter, da Sneijder. Ma che lo faccia. Ora non ti fermare perché dici che costa più di 60 milioni: ne spendevi 50 per Palestra".

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