Nell'ultimo video su YouTube in collaborazione con Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha fatto alcune considerazioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz

Nell'ultimo video su YouTube in collaborazione con Nicolò Schira, Sandro Sabatini ha fatto alcune considerazioni sull'interesse dell'Inter nei confronti di Nico Paz. Ecco le parole del giornalista:

"Se l'Inter spende i soldi per Nico Paz non fa bene, benissimo. Dal punto di vista romantico, è un colpo da Moratti, da grande Inter, da Sneijder. Ma che lo faccia. Ora non ti fermare perché dici che costa più di 60 milioni: ne spendevi 50 per Palestra".