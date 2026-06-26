"Il Como investirebbe anche 60 milioni. Io penso che per Nico Paz lo farebbe, se non dovesse costargli poi di andare contro il suo piano mercato. Perché se tu fai quel tipo di investimento e poi non puoi fare tutte le altre cose che ti servono per costruire una rosa da Champions, allora forse poi il gioco non vale la candela. Però per Nico Paz lo farebbe più che volentieri. In tutto questo, quindi uno dice okay, il Como deve dare una risposta, è tutto fermo e congelato. No, invece sono già rimbalzate un miliardo di voci, tra le altre quelle legate all'Inter, che subito è stato accostato al giocatore. Perché? Perché il papà di Nico Paz è amico di Javier Zanetti, perché Marotta è stato in visita a Madrid e ha parlato con Florentino. Quindi fanno tutti uno più uno e si dice l'Inter che è stata fregata, beffata su Palestra, adesso va dritta su Nico Paz e fa felici tutti qua. Io personalmente, ognuno c'ha la sua idea, dico calma, calma. Uno perché bisogna vedere quello che fa il Como. Due perché nel momento in cui il Real dovesse mettere sul mercato, definiamolo il mercato libero, Nico Paz, io faccio fatica a immaginare...".