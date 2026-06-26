"Non sono pochi due e mezzo. Non lo devi mettere in base a quanto lo pagano, lo devi mettere in base a dove va. Al Chelsea va a guadagnare cinque perché ci sono 12 giocatori che guadagnano nove. All'Inter tu guadagni due e mezzo, dove magari c'è Thuram, che è Thuram, guadagna tre e mezzo, quattro. Non lo so quanto guadagna. Thuram sei, però gli altri... Calhanoglu prende cinque. Cioè, capito, se tu dai quattro a Palestra e cinque a Calhanoglu, cioè è più rapportato a quello. Dipende molto anche da chi stai prendendo e nelle gerarchie all'interno della tua squadra dove va a posizionarsi. Perché Nico Paz affermato in quella posizione e magari fra tre anni vale 60, ma guadagna 8. Però oggi non puoi fare venire Nico Paz e farlo guadagnare 8.

In queste operazioni non c'è niente di strano. L'unica cosa strana, siccome io alcune cose le so come le sappiamo tutti, è che oggi facciano darsi la colpa. Basterebbe semplicemente che la gente e i giocatori e la società dicano abbiamo ricevuto un'offerta migliore e non l'abbiamo accettata, punto, senza stare a raccontare la favola. Poi è tutto il loro diritto di dire guarda, io ho un'offerta molto migliore e me ne vado. Perché la stessa Inter se domani deve vendere, che ne so, Bastoni al Barcellona per 60, ha un accordo verbale, okay, poi arriva il Manchester City offre 90, chiama il Barcellona e dice guarda, vi ringrazio, ma c'è un'offerta 90 di là. Cioè capito? Quindi è tutto normale. L'importante è che non si dicano cose non vere e che non escano situazioni che non sono.