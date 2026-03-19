Alessandro Bonan pazzo di Pio Esposito: queste le parole del giornalista in studio a Sky Sport sul centravanti dell'Inter.
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Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10”
Alessandro Bonan pazzo di Pio Esposito: queste le parole del giornalista in studio a Sky Sport sul centravanti dell'Inter
“Pio Esposito e il resto, io in Nazionale farei sempre lui + 10. Per Gattuso, è imprescindibile Retegui penso, se è al massimo il titolare è lui. Al suo fianco ha funzionato Kean in coppia.
Ma io farei giocare sempre Pio Esposito, stravedo per lui”.
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