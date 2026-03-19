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fcinter1908 ultimora Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10”

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Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10”

Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10” - immagine 1
Alessandro Bonan pazzo di Pio Esposito: queste le parole del giornalista in studio a Sky Sport sul centravanti dell'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10”- immagine 2
Getty Images

Alessandro Bonan pazzo di Pio Esposito: queste le parole del giornalista in studio a Sky Sport sul centravanti dell'Inter.

Bonan pazzo di Pio Esposito: “Stravedo per lui! Italia deve sempre essere lui + 10”- immagine 3
Getty Images

Pio Esposito e il resto, io in Nazionale farei sempre lui + 10. Per Gattuso, è imprescindibile Retegui penso, se è al massimo il titolare è lui. Al suo fianco ha funzionato Kean in coppia.

Ma io farei giocare sempre Pio Esposito, stravedo per lui”.

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