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Intervenuto su Youtube, Sandro Sabatini ha raccontato anche un retroscena sul suo addio all'Inter. Sabatini ha rivestito per anni il ruolo di addetto stampa. Il giornalista ha raccontato un retroscena:

Getty

"Ferrante è stato l'ultimo giocatore che ho presentato all'Inter perché il giorno dopo mi hanno cacciato (ride, ndr). C'erano Ronaldo e Vieri infortunati e Moratti voleva Romario, un attaccante di esperienza che sarebbe venuto all'Inter molto volentieri. Costava tanto di stipendio ma Moratti lo voleva, immaginava un futuro in attacco con Romario e Ronaldo. Tardelli dice no a Romario, non lo voleva, Moratti resta scontento e va su Ferrante, facile da acquistare.

Io ero agli albori del sito inter.it, era un sito avanti a tutti. Ero un addetto stampa sui generis, avevo inventato la funzione del sondaggio con due webmaster. Rimasi scottato perché feci questo sondaggio ai tifosi: chi preferite tra Romario e Ferrante? Il risultato sembrava scontato, io pensavo anche di fare un favore a Moratti ma finì 51% Ferrante e 49% Romario. Mi resi conto che questa cosa avrebbe danneggiato Moratti, il risultato del sondaggio finì su un giornale e allora Sandrino aveva fatto il suo tempo. Non è solo quello, i rapporti finiscono ma seppi, per interposta persona, che Moratti era rimasto molto deluso da chi aveva avuto l'idea di fare quel sondaggio"