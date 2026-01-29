"Nessuna squadra è top, visto che nessuna italiana è andata tra le prime 8 ma solo una è flop, cioè il Napoli che perde contro il Chelsea in casa dopo aver sentito la speranza di un successo che avrebbe consentito di salvare la Champions e anche un po' la stagione. Sul 2-1 per il Napoli è uscito il Chelsea che non ha meritato appieno la vittoria, è stata la prestazione migliore del Napoli in una Champions obiettivamente scadente in questa edizione. La più solida è comunque l'Inter che ha vinto a Dortmund, in gol Dimarco con una punizione meravigliosa e il raddoppio è arrivato con Diouf, un giocatore comprimario e periferico. Buona impressione per l'Inter, considerando anche il valore dell'avversario.