Ravezzani: “Voi gonzi avete creduto a Conte e ai suoi adepti che creavano polveroni mentre…”

Antonio Conte si è sfogato e stanno emergendo diversi malumori anche all'interno del gruppo squadra: il pensiero di Ravezzani
Marco Astori
Ore calde in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna prima della sosta: Antonio Conte si è sfogato e stanno emergendo diversi malumori anche all'interno del gruppo squadra in merito al metodo di lavoro del tecnico.

E Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso così sul suo profilo X sulla questione in casa azzurra.

"Quindi, mentre parte della squadra si ribellava al regime Conte, lui faceva conferenze sollevando un polverone (e con lui i suoi adepti) sul Napoli che dava fastidio o sul sistema arbitri e Var condizionato per rovinare l’armonioso giardino partenopeo. E gli avete creduto. Gonzi".

 

