Ore calde in casa Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna prima della sosta: Antonio Conte si è sfogato e stanno emergendo diversi malumori anche all'interno del gruppo squadra in merito al metodo di lavoro del tecnico.
Antonio Conte si è sfogato e stanno emergendo diversi malumori anche all'interno del gruppo squadra: il pensiero di Ravezzani
E Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è espresso così sul suo profilo X sulla questione in casa azzurra.
"Quindi, mentre parte della squadra si ribellava al regime Conte, lui faceva conferenze sollevando un polverone (e con lui i suoi adepti) sul Napoli che dava fastidio o sul sistema arbitri e Var condizionato per rovinare l’armonioso giardino partenopeo. E gli avete creduto. Gonzi".
