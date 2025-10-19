L'Inter con un gol di Bonny vince all'Olimpico contro la Roma e manda un segnale molto forte a tutto il campionato. Questa l'analisi di Sandro Sabatini su YouTube:
ultimora
Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”
"L'Inter di Chivu sa bene cosa fare e quando farlo. In un momento come questo, l'allenatore potrà di certo ripensare alle critiche, anche esagerate, piovutegli addosso dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. E' evidente che i nerazzurri hanno intrapreso un percorso che da qualche giornata è molto migliore rispetto all'inizio".
"Nel primo tempo si è vista una squadra ancora migliore delle ultime partite, anche se non va dimenticato il ruolo di Sommer nella ripresa. Il premio di migliore in campo a Bonny è un premio al mercato estivo. E' un ragazzo che sembra fatto apposta per giocare da vice Thuram, può dare tanto a questa Inter: i sostituti di Thuram e Lautaro, Bonny ed Esposito, sono ora un punto di forza rispetto alla passata stagione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA