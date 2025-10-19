FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”

ultimora

Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”

Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…” - immagine 1
L'Inter con un gol di Bonny vince all'Olimpico contro la Roma e manda un segnale molto forte a tutto il campionato. Questa l'analisi di Sandro Sabatini
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter con un gol di Bonny vince all'Olimpico contro la Roma e manda un segnale molto forte a tutto il campionato. Questa l'analisi di Sandro Sabatini su YouTube:

Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”- immagine 2
Getty

"L'Inter di Chivu sa bene cosa fare e quando farlo. In un momento come questo, l'allenatore potrà di certo ripensare alle critiche, anche esagerate, piovutegli addosso dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. E' evidente che i nerazzurri hanno intrapreso un percorso che da qualche giornata è molto migliore rispetto all'inizio".

Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”- immagine 3
Getty

"Nel primo tempo si è vista una squadra ancora migliore delle ultime partite, anche se non va dimenticato il ruolo di Sommer nella ripresa. Il premio di migliore in campo a Bonny è un premio al mercato estivo. E' un ragazzo che sembra fatto apposta per giocare da vice Thuram, può dare tanto a questa Inter: i sostituti di Thuram e Lautaro, Bonny ed Esposito, sono ora un punto di forza rispetto alla passata stagione".

Leggi anche
Zenga: “Inter solida. Su Esposito dico una cosa. In 2 non hanno inciso. L’immagine...
Ronaldo sceglie la formazione più forte di sempre: ci sono ben 3 italiani. In attacco…

© RIPRODUZIONE RISERVATA