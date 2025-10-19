Sabatini: “Bonny MVP? Premio al mercato estivo. Chivu ora ripenserà a…”

"L'Inter di Chivu sa bene cosa fare e quando farlo. In un momento come questo, l'allenatore potrà di certo ripensare alle critiche, anche esagerate, piovutegli addosso dopo le sconfitte contro Udinese e Juventus. E' evidente che i nerazzurri hanno intrapreso un percorso che da qualche giornata è molto migliore rispetto all'inizio".