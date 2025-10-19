Romano: “Bonny, così l’Inter ha evitato la beffa da 30 mln! Lo ha convinto a…”

Fabrizio Romano ha rivelato alcuni retroscena della scorsa estate su Ange-Yoan Bonny

Matteo Pifferi Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 13:47)

Tre gol e tre assist finora per Ange-Yoan Bonny che, col suo gol, ha permesso all'Inter di vincere 1-0 sul campo della Roma. Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha rivelato un paio di retroscena su Bonny, che l'Inter seguiva da mesi prima di chiuderlo ad inizio estate:

"C'è da raccontare un passaggio su Bonny, che è stato nel mirino di diverse squadre in Italia e all'estero, la squadra estera che ha provato a prendere Bonny, senza avere speranze lato giocatore ma provando a convincere il Parma è stata lo Stoccarda. L'Inter ha controllato l'operazione Bonny da dicembre 2024-gennaio 2025, l'Inter lì ha iniziato ad andare pesante nel seguire il calciatore. Quando c'era da chiudere, però, lo Stoccarda ha fatto un tentativo arrivando ad offrire una cifra vicina ai 29-30 mln di euro, più dell'offerta dell'Inter ma l'Inter aveva l'ok del giocatore.

Bonny non si è mai lasciato tentare da altre possibilità nonostante lo Stoccarda gli proponesse la titolarità garantita e una possibile clausola d'uscita in 2-3 anni. Bonny ha fatto una scelta molto chiara, aveva e ha l'intenzione di diventare un giocatore importante in nerazzurro ma con umiltà che il posto va guadagnato e non è semplice. Sono tutti molto contenti dell'operazione, di certo l'Inter ma anche chi è vicino al giocatore"