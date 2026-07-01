IPO fallita, Wanda Group condannato a risarcire Suning per 226 mln

Bloomberg ha spiegato che è giunta a conclusione una disputa durata anni con il grosso gruppo immobiliare costretto a rimborsare la società dell'ex proprietario dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 23:02)

È una notizia pubblicata due giorni fa da Bloomberge che è rimbalzata in Italia su Calcio e Finanza. Il gruppo Suning ha vinto una lunga disputa contro il Wanda Group. L'ex società proprietaria dell'Inter ha vinto in tribunale quindi contro uno dei più grandi gruppi immobiliari al mondo che è stato condannato a versare al gruppo di Zhang 226.5 mln di euro "ponendo così fine a una disputa durata anni legata al fallito collocamento in Borsa della divisione di gestione immobiliare del gruppo di Dalian".

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"Nel dettaglio, il tribunale ha intimato il rimborso in favore di Suning, ex azionista di maggioranza dell’Inter, il saldo residuo dell'investimento iniziale effettuato nel 2018 per la mancata della quotazione in borsa della controllata immobiliare di Wanda (IPO), respingendo al contempo le altre richieste avanzate dal rivenditore come dichiarato da Suning in un documento depositato nei giorni scorsi davanti alle autorità di regolamentazione", si legge ancora su Bloomberg.

Cosa era successo — "Nel 2018 Suning aveva aderito a un consorzio che aveva investito 34 miliardi di yuan (pari a più di 4 miliardi di euro) per acquisire una partecipazione del 14% in Wanda Commercial Properties, in previsione della quotazione sul mercato interno della società di gestione immobiliare. Dopo il fallimento dell’IPO, nel 2024 Suning ha avviato un procedimento arbitrale contro Wanda per recuperare il proprio investimento di 5 miliardi di yuan (oltre 630 milioni di euro)".

"La controversia si è inasprita nel 2021, quando Wanda ha lanciato la piattaforma di gestione immobiliare Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co.. L’obiettivo era quotarla alla Borsa di Hong Kong insieme a nuovi investitori. Suning ha sostenuto che Wanda avesse violato un accordo di riacquisto delle quote sottoscritto nel 2018, ma mai reso pubblico, chiedendo la restituzione del proprio investimento", spiega sulla disputa Calcio e Finanza.

(Fonte: Bloomberg e Calcio e Finanza)