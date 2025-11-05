Intervenuto al podcast Cose Scomode, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria contro il Verona: "Sul fatto che su Bisseck tutti gli arbitri abbiano detto la stessa cosa e per il fatto dei parametri, boh, io non lo so. Si dice che su quella palla ci arriva prima Sucic, ma chi l'ha detto?
Non va in direzione della porta perché quello è cascato: fatelo correre che magari la raddrizza immediatamente quella palla. Io stravedo per Chivu, ma che faccia le esultanze come i giocatori non mi piace per niente.
Uno spogliatoio è talmente delicato, che secondo me l'allenatore come Chivu, che ha trovato un'empatia straordinaria, deve essere attento a fermarsi borderline. Non può essere un capitano non giocatore. Io dico solo pregi di Chivu, questo secondo me è un difetto e lo dico nel momento di massima esaltazione".
