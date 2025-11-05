E' una giornata storica per la città di Milano. L'impianto di San Siro e le aree limitrofi stanno formalmente passando nelle mani di Inter e Milan. L'operazione di rogito per la cessione da parte del Comune è in corso in questi minuti, alla presenza delle delegazioni dei due club e del notaio che sta dirigendo le operazioni. Il passo, come noto, doveva avvenire entro il 10 novembre per evitare che scattasse il vincolo sul secondo anello.
L'impianto e le aree limitrofi stanno per diventare definitivamente di proprietà dei due club
Il prezzo del Meazza e delle aree circostanti sarà di 197 milioni, con uno sconto di 22 milioni per le bonifiche e le demolizioni. Inter e Milan hanno già affidato agli studi Foster + Partners e Manica il progetto per la costruzione del nuovo impianto che dovrebbe avvenire entro il 2031. La capienza sarà di 71500 posti. Previste note a margine con dichiarazioni ufficiali dopo la svolta epocale di oggi.
