Gazzetta su Thuram: “In letargo, non si trova più”. E poi si fa questa domanda

Tra le pagelle de La Gazzetta dello Sport, l'unico voto non sufficiente è per Marcus Thuram: "Delude nel rendimento e nell’atteggiamento"
Matteo Pifferi 

Non ci sono dubbi: il migliore in campo di Inter-Genoa è Federico Dimarco, autore del gol che ha aperto le danze e di tante giocate di qualità come fatto praticamente in ogni partita quest'anno.

"Il sorriso di Arianna Fontana a bordo campo è la sua ricompensa: segna un altro gol fantastico, il sesto in campionato, e disintegra i malumori", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Per il resto, brillano anche Mkhitaryan e Luis Henrique (voto 6,5) e lo stesso voto va a Calhanoglu. Tutto il resto della squadra, per La Gazzetta, è da 6 in pagella ad eccezione di un titolare che ha steccato nuovamente: Thuram, voto 5. "Non c’è, non si trova più. Delude nel rendimento e nell’atteggiamento. E’ in letargo ormai da molte settimane. Che si svegli nella bella stagione?".

PAGELLE INTER-GENOA GAZZETTA

—  

Sommer 6

Akanji 6

De Vrij 6

Carlos Augusto 6

Luis Henrique 6,5

Zielinski 6

Barella 6

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 7,5

Bonny 6

Thuram 5

Calhanoglu 6,5

Esposito 6

Bisseck 6

