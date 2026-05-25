Durante Pressing, i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani hanno parlato del pesante epilogo di stagione del Milan e del lavoro di Allegri

Andrea Della Sala Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 10:32)

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Durante Pressing, i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani hanno parlato del pesante epilogo di stagione del Milan e del lavoro di Allegri

Trevisani: "Per Allegri si è parlato sempre ed esclusivamente di risultato. Il risultato non c'è e quindi non c'è Allegri"

Sabatini: "Non solo Manna pensa ad Allegri, anche Modric che magari di calcio se ne intende un po' di più di te"

Trevisani: "Tutto può essere, se io e te parliamo di calcio può succedere di tutto nella vita".

Sabatini: "Questo lo dico io perché se mi metto a ricordate tutte le cose...".

Trevisani: "Ma che vuoi ricordare? Sei il re dei videini"

Sabatini: "Modric ha detto che Allegri è il miglior allenatore che ha avuto".

Trevisani: "E ha fatto quinto, pensa te..."

Sabatini: "E la gente a Mediaset deve sentire Trevisani che fa le battute... Espatri anche te"

Trevisani: "Dovete espatriare voi, avete fatto una figura barbina che non si può raccontare, la figura più brutta della storia. Il risultato, Rabiot, tutto fantastico... È arrivato quinto, ti devi arrendere, mani in alto".

Sabatini: "Falla finita, non ne hai indovinata una".

Trevisani: "Infatti è andato in Champions".