"Conte non è riuscito a far capire una strada che aveva preso che ha portato ottimi risultati. Sarebbe andato via uguale, il suo ciclo a Napoli l'aveva finito. I percorsi finiscono, sai quanti hanno avuto anni di contratto e dovevano andare via prima? Come Allegri nei tre anni alla Juve, invece è rimasto a 9 mln all'anno. Conte finisce la sua storia avendo fatto solo primo e secondo. Per me Conte ha sempre ragione sul campo".