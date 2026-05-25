"Niente derby nei finali di campionato? Questa è una cosa di cui dovremo tenere conto nel dare le 400 e oltre variabili a chi crea il calendario. Ci sono variabili sportive e non sportive, sicuramente inseriremo un parametro per evitare i derby a fine stagione. Ma la perfezione non è di questo mondo". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ospite di Radio Anch'Io Sport su Radio1, all'indomani della fine del campionato con le qualificazioni in Champions League di Roma e Como e il caos nel derby di Torino.

E sulla concomitanza tra il derby di Roma e la finale degli Internazionali di tennis. "Avere il Derby in contemporanea con la finale ha creato qualche problema, poi risolto. Abbiamo fatto un piccolo gesto anticipando alle 12, anche per rasserenare gli animi. Ci auguriamo che l'anno prossimo Mattarella possa venire ad assistere alla finale di Coppa Italia", ha aggiunto. "Il prossimo calendario sarà annunciato il 5 giugno a Parma, per consentire ai tifosi di conoscere quando e dove giocheranno le loro squadre ed organizzare le trasferte", ha dichiarato Simonelli.