Nel corso della trasmissione "Te ne intendi di calcio", Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto ancora a Luciano Spalletti dopo le sue recenti dichiarazioni: "Io la prendo sul ridere. So di deludere molti, a Pressing mi sono molto risentito e arrabbiato.
Sabatini: “Videini? La prendo sul ridere. Ma caro Spalletti, ti dico che…”
Sandro Sabatini, giornalista, ha risposto ancora a Luciano Spalletti dopo le sue recenti dichiarazioni: ecco le sue parole
La prendo solo sul ridere: sul rigore confermo tutto, i fogli in spogliatoio ci sono: se uno non rispetta la designazione su un calcio piazzato, per me uno sguardo per l'approvazione dell'allenatore ci vuole e l'ha detto anche lui.
Sul fatto che io faccio i videini, l'ho fatto vedere anche alla mia famiglia, che potete immaginarvi come gode di questa popolarità: che io lo faccia per andare contro e favorire un allenatore di un'altra squadra io la prendo sul ridere. Caro Spalletti, ripeto: io sono tifoso della Nazionale e speriamo che si faccia meglio con il tuo successore. Fine delle trasmissioni".
