Nel corso della trasmissione "Te ne intendi di calcio", Sandro Sabatini , giornalista, ha risposto ancora a Luciano Spalletti dopo le sue recenti dichiarazioni : "Io la prendo sul ridere. So di deludere molti, a Pressing mi sono molto risentito e arrabbiato.

La prendo solo sul ridere: sul rigore confermo tutto, i fogli in spogliatoio ci sono: se uno non rispetta la designazione su un calcio piazzato, per me uno sguardo per l'approvazione dell'allenatore ci vuole e l'ha detto anche lui.

Sul fatto che io faccio i videini, l'ho fatto vedere anche alla mia famiglia, che potete immaginarvi come gode di questa popolarità: che io lo faccia per andare contro e favorire un allenatore di un'altra squadra io la prendo sul ridere. Caro Spalletti, ripeto: io sono tifoso della Nazionale e speriamo che si faccia meglio con il tuo successore. Fine delle trasmissioni".