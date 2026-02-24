FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Santini: “Se devo trovare un pelo nell’uovo nell’Inter contro il Bodo…”

ultimora

Santini: “Se devo trovare un pelo nell’uovo nell’Inter contro il Bodo…”

Santini: “Se devo trovare un pelo nell’uovo nell’Inter contro il Bodo…” - immagine 1
"Vorrei trovare due peli nell'uovo nella formazione di stasera", commenta Fabio Santini ai microfoni di TMW Radio
Matteo Pifferi Redattore 

Il giornalista Fabio Santini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Inter-Bodo Glimt:

Santini: “Se devo trovare un pelo nell’uovo nell’Inter contro il Bodo…”- immagine 2

"Vorrei trovare due peli nell'uovo nella formazione di stasera. A destra avrei messo Darmian e non Luis Henrique, perché comunque è rientrato, ha dimostrato di riavere già il ritmo partita, è molto forte sui recuperi. Davanti metterà Pio Esposito e Thuram che morfologicamente si assomigliano.

Santini: “Se devo trovare un pelo nell’uovo nell’Inter contro il Bodo…”- immagine 3
Getty Images

Non si capisce chi è la spalla di chi. Farei giocare Bonny al posto di Thuram. Ma è trovare il pelo nell'uovo, perché è superiore al Bodo e può fargli i gol che servono. Se si va al 2-0 dopo i 90', gli spacca-partite sono Frattesi e Bonny. E nel finale potrebbe entrare per i rigori Calhanoglu. In mezzo al campo manca un grande incontrista".

Leggi anche
Condò: “Inter ha la paranoia di non vincere niente, per questo ha scelto lo scudetto. Ma...
Zazzaroni: “Marotta ha perso 2 scudetti su 3: dov’è questo potere? Ne ho le palle piene di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA