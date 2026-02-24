"Vorrei trovare due peli nell'uovo nella formazione di stasera. A destra avrei messo Darmian e non Luis Henrique, perché comunque è rientrato, ha dimostrato di riavere già il ritmo partita, è molto forte sui recuperi. Davanti metterà Pio Esposito e Thuram che morfologicamente si assomigliano.

Non si capisce chi è la spalla di chi. Farei giocare Bonny al posto di Thuram. Ma è trovare il pelo nell'uovo, perché è superiore al Bodo e può fargli i gol che servono. Se si va al 2-0 dopo i 90', gli spacca-partite sono Frattesi e Bonny. E nel finale potrebbe entrare per i rigori Calhanoglu. In mezzo al campo manca un grande incontrista".