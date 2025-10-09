FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari

ultimora

Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari

Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari - immagine 1
Contro gli Stati Uniti, l'Italia di Nunziata si gioca l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali U20 in corso in Cile
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Contro gli Stati Uniti, l'Italia di Nunziata si gioca l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali U20 in corso in Cile. Il ct azzurro manda in campo da titolari anche Mosconi e Iddrissou, due talenti dell'Inter. Ecco le formazioni ufficiali:

Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari- immagine 2
Getty Images

STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo. A disp. Baker-Whiting, Beavers, Bombino, Brennan, Cobb, Corcoran, Ferree, Miller, Soma, Zambrano. All. Mitrovic.

Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari- immagine 3
Getty Images

ITALIA (3-4-3): Seghetti; Verde, Corradi, Natali; Idele, Mannini, Riccio, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou. A disp. Benjamin, Berretta, Konate, Liberali, Nunziante, Romano, Sala, Sardo, Siviero. All. Nunziata.

Leggi anche
Dimarco decisivo: al top in Europa per occasioni create. In classifica anche un altro interista
Inter, Sabatini svela: “Mi sono informato, mi hanno detto che questi 4 flop li ha voluti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA