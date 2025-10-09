Contro gli Stati Uniti, l'Italia di Nunziata si gioca l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali U20 in corso in Cile. Il ct azzurro manda in campo da titolari anche Mosconi e Iddrissou, due talenti dell'Inter. Ecco le formazioni ufficiali:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari
ultimora
Mondiali U20, le formazioni ufficiali di Stati Uniti-Italia: Mosconi e Iddrissou titolari
Contro gli Stati Uniti, l'Italia di Nunziata si gioca l'accesso ai quarti di finale dei Mondiali U20 in corso in Cile
STATI UNITI (4-3-3): Beaudry; Westfield, Kohler, Wynder, Norris; Cremaschi, Raines, Tsakiris; Campbell, Habroune, Gozo. A disp. Baker-Whiting, Beavers, Bombino, Brennan, Cobb, Corcoran, Ferree, Miller, Soma, Zambrano. All. Mitrovic.
ITALIA (3-4-3): Seghetti; Verde, Corradi, Natali; Idele, Mannini, Riccio, Cama; Mosconi, Okoro, Iddrissou. A disp. Benjamin, Berretta, Konate, Liberali, Nunziante, Romano, Sala, Sardo, Siviero. All. Nunziata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA