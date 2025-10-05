FCIN1908 – Inter, gli allenamenti riprendono martedì pomeriggio. Thuram…

Ieri Chivu ha parlato dell'importanza che le pause hanno per i giocatori. L'allenatore nerazzurro ha concesso due giorni e mezzo di riposo a chi rimarrà a disposizione alla Pinetina

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 ottobre 2025 (modifica il 5 ottobre 2025 | 13:39)

«Se maledico la sosta che arriva proprio adesso? In realtà me la godo, almeno una settimana, poi inizierò a pensare alla gara con la Roma. So cosa vuol dire per i giocatori la Nazionale e ci sono giocatori che non vedono l'ora, sono felice per loro. Ogni tanto una pausa non fa male e quelli che restano si godono qualche giorno libero». Così Cristian Chivu ha risposto a chi gli ha chiesto della pausa per le Nazionali. L'allenatore nerazzurro, da quanto ha raccolto FCINTER1908.IT, ha dato ai giocatori due giorni liberi dopo la vittoria contro la Cremonese, il primo allenamento è fissato per martedì pomeriggio.

La settimana prossima quindi i non convocati con le Nazionali saranno a disposizione del mister per preparare l'amichevole in Libia di venerdì contro l'Atletico Madrid di Simeone. Thuram, che si è fermato nella gara contro lo Slavia Praga, si allenerà a parte e poi le sue condizioni saranno rivalutate. Ieri ha assistito alla partita da spettatore tra la voglia di essere in campo e la tranquillità che gli hanno trasmesso i suoi compagni. Al di là dei gol segnati, è stata un'Inter davvero convincente.

I giocatori in partenza per i ritiri con le Nazionali sono tredici, dai cinque italiani, passando per Lautaro che raggiungerà Scaloni e la sua Argentina, Sucic che andrà a giocare per la Croazia, "l'arrabiatissimo" Dumfries che è partito per l'Olanda insieme a de Vrij, Calhanoglu che non ha giocato con la Cremonese per precauzione, ma partirà per le gare della Turchia e infine Zielinski, Carlos Augusto e Akanji che ieri ha segnato il primo gol con la maglia nerazzurra.

(Fonte: FCINTER1908.IT)