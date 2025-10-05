Il presidente ha incontrato il celebre scrittore de 'Il Codice da Vinci' e 'Angeli e Demoni' questa mattina a Milano

Questa mattina a Milano il Presidente e CEO Giuseppe Marotta ha incontrato Dan Brown, tra gli scrittori più letti e tradotti al mondo, autore di successi internazionali come Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni. Lo scrittore statunitense si trova in Italia per il tour promozionale del suo nuovo romanzo, The House of the Scorpion.