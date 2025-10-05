FC Inter 1908
Inter, Marotta ha incontrato lo scrittore Dan Brown: scambio di doni e dedica speciale

Il presidente ha incontrato il celebre scrittore de 'Il Codice da Vinci' e 'Angeli e Demoni' questa mattina a Milano
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Questa mattina a Milano il Presidente e CEO Giuseppe Marotta ha incontrato Dan Brown, tra gli scrittori più letti e tradotti al mondo, autore di successi internazionali come Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni. Lo scrittore statunitense si trova in Italia per il tour promozionale del suo nuovo romanzo, The House of the Scorpion.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Marotta ha omaggiato Dan Brown con una maglia personalizzata, ricevendo in dono una copia autografata del suo ultimo libro con una dedica speciale: “For Inter, my team away from home.”

(fonte: inter.it)

