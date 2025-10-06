''È una scelta delle squadre, è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso: io non sono mai riuscito a chiamarlo 'Meazza' nel rispetto della figura di Meazza. A me piace molto 'San Siro', però questo è proprio il mio vissuto'', ha detto il sindaco.