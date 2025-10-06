''A me piace molto 'San Siro'''. Così il sindaco Giuseppe Sala, ha risposto a chi gli chiedeva, a margine della cerimonia per il 165esimo anniversario della fondazione del corpo di Polizia locale di Milano, a una domanda sul nome del nuovo stadio della città.
Sala: “Nome stadio? Scelta di Inter e Milan. A me piace molto San Siro ma…”
''È una scelta delle squadre, è evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso: io non sono mai riuscito a chiamarlo 'Meazza' nel rispetto della figura di Meazza. A me piace molto 'San Siro', però questo è proprio il mio vissuto'', ha detto il sindaco.
"Detto ciò - ha aggiunto - è qualcosa su cui io, da sindaco, non devo aggiungere una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, perché non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare''.
