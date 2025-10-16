Con gli architetti Norman Foster e David Manica degli studi Foster + Partners e Manica, a cui è stato affidato il progetto per il nuovo stadio di Milano, "abbiamo parlato dell'intenzione di lavorare bene, in fretta e cooperando. Norman Foster e anche Manica hanno grande esperienza e reputazione negli stadi.
Sala: “Nuovo San Siro? Con Foster e Manica ci siamo detti che bisogna averlo per questa data”
Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7
Ci siamo detti che, va bene tutto, ma bisogna arrivare per il campionato 2031-2032 per poter ospitare a fine campionato gli europei qua a Milano". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'inaugurazione della nuova tratta della Metrotranvia 7.
