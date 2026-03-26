Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così dell'Italia in vista del match contro l'Irlanda del Nord:
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fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Italia mediocre e senza fuoriclasse. Stasera serve vincere e…”
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Ravezzani: “Italia mediocre e senza fuoriclasse. Stasera serve vincere e…”
"Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo. Abbiamo una squadra mediocre da anni", commenta Ravezzani
"Serve vincere e dimostrare di essere superiori agli avversari. Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo. Abbiamo una squadra mediocre da anni, non abbiamo fuoriclasse. E poi sono stati scelti male gli allenatori. Gattuso è un'altra scelta discutibile".
"Se mancano giocatori? Se guardiamo l'atletica, più della metà dei campioni sono di etnia africana, nel calcio c'è un ritardo e questo dovrebbe farci riflettere. la nostra società multietnica arriva in ritardo rispetto ad altri Paesi. Si vedono però italiani di altre etnie negli altri sport. Anche perché oggi poi giocare a calcio costa. Perché non vengono finanziate le scuole calcio, private o semi-pubbliche? Sarebbe un primo segnale importante"
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