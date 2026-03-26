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Ravezzani: “Italia mediocre e senza fuoriclasse. Stasera serve vincere e…”

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"Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo. Abbiamo una squadra mediocre da anni", commenta Ravezzani
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani ha parlato così dell'Italia in vista del match contro l'Irlanda del Nord:

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Screen Sky

"Serve vincere e dimostrare di essere superiori agli avversari. Gattuso è una scommessa molto rischiosa, vediamo. Abbiamo una squadra mediocre da anni, non abbiamo fuoriclasse. E poi sono stati scelti male gli allenatori. Gattuso è un'altra scelta discutibile".

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Getty Images

"Se mancano giocatori? Se guardiamo l'atletica, più della metà dei campioni sono di etnia africana, nel calcio c'è un ritardo e questo dovrebbe farci riflettere. la nostra società multietnica arriva in ritardo rispetto ad altri Paesi. Si vedono però italiani di altre etnie negli altri sport. Anche perché oggi poi giocare a calcio costa. Perché non vengono finanziate le scuole calcio, private o semi-pubbliche? Sarebbe un primo segnale importante"

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