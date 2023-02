Salvini: “Stadio? Prima si fa, meglio è. Il Milan lo faccia a Sesto, l’Inter vada dove vuole”

"A me non spaventa soffrire, seguo il Milan da quando era in Serie B. Quello che mi spaventa invece del Milan ultimamente, soprattutto nel derby, è la rassegnazione. Non hanno giocato. Pioli insiste con 7-8 difensori, il Milan può vincere o perdere ma l’importante è che lo faccia con dignità. Pioli ci ha regalato una emozione insperata lo scorso anno, ma adesso non lo vedo bene (...). Lo stadio? Prima si fa meglio è. C’è la linea rossa della metro, si va a Sesto, e così patti chiari e amicizia lunga. E l’Inter dove vuole va. Ci vuole lo stadio moderno, sicuro e di proprietà".