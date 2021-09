Samp-Inter, pagelle TS: Dimarco e Barella da 7. Una l’insufficienza piena

Questi i voti del quotidiano sportivo alla gara di ieri dei nerazzurri

Diverse le prestazioni positive in casa Inter nel pareggio di Marassi di ieri contro la Sampdoria. I migliori in campo secondo Tuttosport sono stati Federico Dimarco e Nicolò Barella, giudicati entrambi con un bel 7. Questa la pagella del difensore: "Il terra-aria su punizione a 106 km/h vale il prezzo del biglietto. Giudizioso pure in difesa. Si arrende ai crampi".