"Pilastro, barriera, muro indistruttibile: Walter Samuel è stato uno dei migliori difensori che il calcio mondiale ha conosciuto nei primi anni 2000. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2005, The Wall ha vissuto nove stagioni con la maglia dell'Inter, diventando protagonista di un periodo vincente e indimenticabile. Samuel ha collezionato 236 presenze e 14 trofei in nerazzurro: 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Italia, il Mondiale per Club e la Champions League del 2010".