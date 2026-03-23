fcinter1908 ultimora Samuel compie gli anni, l’Inter: “Pilastro, barriera, muro indistruttibile. Auguri, the Wall!”

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Samuel compie gli anni, l’Inter: “Pilastro, barriera, muro indistruttibile. Auguri, the Wall!”

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L'ex difensore nerazzurro festeggia 48 anni: gli auguri del Club e dei tifosi
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Pilastro, barriera, muro indistruttibile: Walter Samuel è stato uno dei migliori difensori che il calcio mondiale ha conosciuto nei primi anni 2000. Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2005, The Wall ha vissuto nove stagioni con la maglia dell'Inter, diventando protagonista di un periodo vincente e indimenticabile. Samuel ha collezionato 236 presenze e 14 trofei in nerazzurro: 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 3 Coppe Italia, il Mondiale per Club e la Champions League del 2010".

Samuel compie gli anni, l’Inter: “Pilastro, barriera, muro indistruttibile. Auguri, the Wall!”- immagine 2
Getty Images

"Dei suoi 17 gol segnati in nerazzurro alcuni rimangono indelebili nei ricordi dei tifosi, come la rete decisiva segnata a San Siro nel 4-3 contro il Siena nel 2010 o la rete nel derby vinto 0-1 in casa del Milan nella stagione 2012/13. Difensore arcigno, insuperabile in marcatura e leader silenzioso all'interno dello spogliatoio, Samuel è stato uno dei perni di una delle squadre più forti nella storia dell'Inter: ricordi che hanno ripreso vita recentemente, quando Walter è stato ospite all'Inter HQ insieme a Diego Milito".

Walter Samuel, Inter

 

"Nato a Firmat, in Argentina, il 23 marzo 1978, Samuel compie oggi 48 anni: a lui vanno i migliori auguri da parte di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri!". Sono gli auguri da parte del club nerazzurro all'ex difensore argentino che oggi compie 48 anni.

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