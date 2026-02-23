Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato la corsa scudetto dopo gli ultimi risultati di Inter e Milan:
Vernazza (GdS): “Corsa scudetto finita, andate in pace. Inter non perderà 21° titolo perché…”
"La corsa scudetto è finita, andate in pace. Il Milan secondo è caduto in casa contro il Parma ed è rimasto dov’era precipitato sabato sera dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce, a meno dieci dalla capolista. A 12 giornate dalla fine, si è aperta una voragine quasi impossibile da colmare. L’Inter può soltanto perdere il suo ventunesimo scudetto e non lo farà perché la squadra di Cristian Chivu è la più strutturata e solida della Serie A. Lo scivolone del Milan permette all’Inter di puntare forte sulla “remuntada” contro il Bodo, nel ritorno dei playoff Champions. Il più dieci sul Milan, colpito al cuore, consente a Chivu di spostare le razioni di turnover alla prossima giornata di campionato, sabato contro il Genoa a Milano".
"Domani, a San Siro contro il norvegesi del Bodo, ci aspettiamo la miglior Inter possibile, con Dimarco e Zielinski dall’inizio, per ribaltare il 3-1 subito nell’andata al Circolo polare artico, una sconfitta esagerata sotto vari aspetti. L’impresa è necessaria per il bilancio dell’Inter - ballano oltre 15 milioni - e per lustrare lo stesso scudetto in arrivo. Senza una squadra di Champions agli ottavi - anche Juve e Atalanta sono chiamate a rimonte complicate - la Serie A soffrirebbe un ribasso".
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
