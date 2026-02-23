"La corsa scudetto è finita, andate in pace. Il Milan secondo è caduto in casa contro il Parma ed è rimasto dov’era precipitato sabato sera dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce, a meno dieci dalla capolista. A 12 giornate dalla fine, si è aperta una voragine quasi impossibile da colmare. L’Inter può soltanto perdere il suo ventunesimo scudetto e non lo farà perché la squadra di Cristian Chivu è la più strutturata e solida della Serie A. Lo scivolone del Milan permette all’Inter di puntare forte sulla “remuntada” contro il Bodo, nel ritorno dei playoff Champions. Il più dieci sul Milan, colpito al cuore, consente a Chivu di spostare le razioni di turnover alla prossima giornata di campionato, sabato contro il Genoa a Milano".