San Siro, Galliani: “Decisione saggia del Consiglio. Ho sempre difeso il Meazza ma…”

Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan: il commento di Galliani
Matteo Pifferi 

Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Una scelta accolta con gioia ed entusiasmo dai club: "AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

Getty Images

In attesa della comunicazione ufficiale dell'esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell'iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo", recita il comunicato congiunto delle due squadre.

Getty Images

Adriano Galliani, intervenuto ai microfoni di TMW, ha commentato così: "Sono molto felice di questa saggia decisione del Consiglio Comunale che consente così a una città come Milano, già all'avanguardia in tanti settori, di esserlo anche in questo con la costruzione di uno stadio nuovo".

"Sono molto legato a San Siro e l'ho sempre difeso ma il Meazza ha quasi 100 anni e non ha più le caratteristiche per le partite UEFA. Molto bene che sia stata presa una decisione come questa".

 

