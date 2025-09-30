San Siro, Galliani: “Decisione saggia del Consiglio. Ho sempre difeso il Meazza ma…”

Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan: il commento di Galliani

Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la vendita di San Siro a Inter e Milan. Una scelta accolta con gioia ed entusiasmo dai club: "AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.